ユーロ圏１０年債利回り格差仏７２ｂｐ伊１３７ｂｐと変化みられず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.17 フランス2.894（+72） イタリア3.541（+137） スペイン2.977（+81） オランダ2.465（+30） ギリシャ3.165（+100） ポルトガル2.758（+59） ベルギー2.771（+60） オーストリア2.682（+51）