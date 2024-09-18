18日午後、aespaのWINTER、GISELLE、NINGNINGが「KRAZY Super Concert」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて、アメリカ・ロサンゼルスから韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・IVE ウォニョンからaespaのWINTERまで、韓国アイドルのみずみずしい“果汁メイク”に注目・aespa「2024 TMA」で大賞を含む3冠を達成！NewJeansは4部門で受賞