ラグビー元日本代表のタウファ統悦さんと正面健司さんが18日、東大阪市立長瀬南小を訪れた。21日に東大阪市花園ラグビー場で「アサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ2024」が開催される。その後援をしている東大阪市でのさらなるラグビー普及などを目的として、小学校を訪問。6年生に対して、座学とラグビー体験が実施された。ラグビー体験では、チームを組んでパスを回すスピードなどを競い、子どもたちは