■台風14号台風14号は、18日夜遅くにかけて、沖縄本島地方に最接近するでしょう。沖縄・奄美では、19日にかけて、30メートルから35メートルの最大瞬間風速が予想されています。また、激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。19日夕方までの24時間予想雨量は、沖縄で150ミリ、奄美と九州南部で120ミリです。高波に警戒するとともに、強風や土砂災害、高潮などにも注意が必要です。■全国の19日（木）の天気秋雨前線が北陸から