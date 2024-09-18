◇セ・リーグ阪神−中日（2024年9月18日バンテリンD）阪神・前川が先制の適時打を放った。0―0で迎えた2回1死から5番・佐藤輝が右翼フェンス直撃の二塁打を放つと、続く前川がカウント1―1から中日・高橋宏の153キロ外角直球を中前へはじき返す先制打。高卒3年目の若虎が、虎党の大歓声を浴びた。