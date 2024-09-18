台湾のスタートアップの拠点を開設する式典に参加した国家発展委員会の劉鏡清主任委員（左から3人目）ら＝18日午後、東京都港区台湾の国家発展委員会は18日、スタートアップ（新興企業）育成のため、東京都港区内に拠点を開設した。米中対立などを背景に台湾企業の投資に占める中国の割合が減少傾向にある中で、日本側と資金協力や技術の相互交流を目指す。既に進出する半導体受託生産世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）など