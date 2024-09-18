米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１７日、２年半に及んでいるロシアのウクライナ侵略での両軍兵士の死傷者数が推計で約１００万人に達したと報じた。ウクライナ軍に関しては自国の推計値として死者約８万人、負傷者約４０万人としている。ロシアについては、西側の情報機関の推計に基づき、戦死者数が最大約２０万人、負傷者数は約４０万人としている。英国防省は１７日、露側の死傷者数が約６０万人とする推計を発表