「ウエスタン、ソフトバンク５−６阪神」（１８日、タマホームスタジアム筑後）阪神は豊田が本塁打を含む３安打３打点の活躍で１点差の勝利とした。二回、先頭で８月１４日のウエスタン・オリックス戦以来の一発を放ち、先制２号ソロとした。２死一塁から遠藤が適時三塁打で追加点とし、この回２得点を挙げた。三回１死一、二塁は豊田の左前打でさらに追加点。四球や安打などを絡めて打線がつながり３得点とした。四回２死