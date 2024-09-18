元最高裁判事で、行政法や皇室制度の研究で知られた弁護士、園部逸夫（そのべ・いつお）さんが13日、死去した。95歳。通夜は19日午後6時、葬儀は20日午前10時、東京都品川区西五反田5の32の20の桐ケ谷斎場。喪主は次男正夫（まさお）さん。【2024年に亡くなった方々】鳥山明さん、曙太郎さん日本統治時代の朝鮮に生まれ、旧制台北高校などを経て京都大法学部を卒業。東京地裁判事、東京高裁判事、筑波大教授などを歴任し、1989