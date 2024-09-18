報道機関に勤める男性記者にストーカー行為をしたとして逮捕された日本経済新聞の女性記者（33）について、東京地検は不起訴処分としました。日本経済新聞の女性記者は別の報道機関に勤める30代の男性記者に対し、「会いたい」などと64回にわたってメッセージを送るなどしたストーカー規制法違反の疑いで先月、警視庁に逮捕されていました。その後、女性は釈放され、在宅で捜査が行われていましたが、東京地検は今月18日付で