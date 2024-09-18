欧州連合（EU）司法裁判所の一審にあたる一般裁判所は18日、EUが米グーグルに科した約14億9千万ユーロ（約2300億円）の制裁金を無効とする判断を示した。オンライン広告市場で競合する他社の参入を阻害し、EU競争法（独占禁止法）に違反したとして2019年に科されていたが、判決では、EU側が参入阻害について十分に立証できていないとした。ブリュッセルにある欧州委員会の本部前に掲げられた欧州旗=2024年6月1日、ブリュッセル、