birdが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場。本日9月18日22時より「空の瞳」のパフォーマンスがプレミア公開される。 （関連：【映像あり】bird、THE FIRST TAKEでの「空の瞳」パフォーマンス） birdは9月6日に公開された同チャンネルの第474回に初登場し、1999年リリースのデビュー曲「SOULS」をオリジナルバージョンにて披露。続く第477回では、「空の瞳」をドラム、ベー