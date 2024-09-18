[9.18 天皇杯準々決勝](フクアリ)※19:00開始主審:長峯滉希副審:淺田武士、坊薗真琴<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 94 ク・ソンユンDF 2 福田心之助DF 6 三竿雄斗DF 24 宮本優太DF 96 ルーカス・オリヴェイラMF 7 川崎颯太MF 19 金子大毅MF 37 米本拓司FW 9 マルコ・トゥーリオFW 23 豊川雄太FW 77 ムリロ・コスタ控えGK 88 圍謙太朗DF 4 松田佳大MF 10 福岡慎平MF 39 平戸太貴MF 44 佐藤響FW 14 原大智FW 99 ラファ