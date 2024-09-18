[9.18 ACLEリーグステージ第1節](蔚山)※19:00開始主審:オマル・モハメド・アルアリ副審:モハメド・アルハマディ、ジャセム・アブドゥラ・ユスフ・アルアリ<出場メンバー>[蔚山HD]先発GK 21 チョ・ヒョヌDF 13 イ・ミョンジェDF 19 キム・ヨングォンDF 20 ファン・ソッコMF 8 イ・ギュソンMF 10 キム・ミヌMF 26 キム・ミンジュンMF 32 チョン・ウヨンMF 73 ユン・イルロクMF 95 マテウス・サレスFW 18 チョ・ミンギュ控えGK