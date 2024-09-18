[9.18 J1第29節](豊田ス)※19:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 1 ランゲラックDF 20 三國ケネディエブスDF 24 河面旺成DF 34 内田宅哉MF 2 野上結貴MF 7 和泉竜司MF 8 椎橋慧也MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 55 徳元悠平FW 18 永井謙佑控えGK 16 武田洋平DF 3 ハ・チャンレMF 17 倍井謙MF 27 中山克広MF 33 菊地泰智FW 10 パトリックFW 77 キャスパー・ユンカー監督長谷川健太[アルビレックス新潟]