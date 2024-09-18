【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『南くんが恋人!?』第1話から最終話まで全話無料配信決定！ 9月10日に放送されたテレビ朝日系ドラマ『南くんが恋人!?』最終話が、大反響を呼んでいる。 誰もが気になっていた“南くん”（八木勇征）の結末、そしてちよみ（飯沼愛）の決断や想い、温かく支える家族や仲間との絆を、脚本・岡田惠和がエモーショナルに描き、ひと夏の物語が終わりを迎えた。 放送中には公式ハッシ