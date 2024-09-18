【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■同じ名前、血液型、高校、事務所、グループと共通点だらけの尊い関係性を掘り下げた、8Pのカバーストーリー＆両面ピンナップ！ Travis Japanの宮近海斗・中村海人・松倉海斗が『ViVi』11月号（9月21日発売）特別版の表紙を飾る。 「幸福度No.1グループ」というキャッチフレーズとともにグループ揃って『ViVi』に初登場したのは2020年12月