■「3人ともかわいい」「パフォーマンス最高でした」 【写真】Number_iのほっこり『with MUSIC』バックステージフォト 日本テレビ『with MUSIC』SNSにて、Number_iのバックステージフォトが公開された。 Number_iは、9月14日の『with MUSIC』放送に出演し、「INZM」を披露した。バックステージフォトは、3人が真四角のフレームに収まり、目がなくなるほどの笑顔を浮かべた岸優太・リラックスした