元プロ野球選手で野球解説者の岩本勉氏が15日、YouTubeチャンネル『岩本勉チャンネル』で公開された動画「【日ハム】『CSに向けて今すぐ◯◯の整備が必要!!』1stステージで対戦するのが1番嫌なチームは? 突破の鍵はあの選手!! 岩本の見解を語る!!【プロ野球】」に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムで、今後キーマンとなる選手について語った。新庄剛志監督○清宮幸太郎の状態がレイエスにも影響?チャンネルスタッフが「打者のほう