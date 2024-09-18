彦根市の「一日市長」を務めた石丸伸二氏7月の東京都知事選で “石丸旋風” を巻き起こし、小池百合子都知事に次ぐ2位と大健闘した石丸伸二氏。テレビ局の選挙特番でのバトルも話題を呼んだ石丸氏は、知事選が終わった数日後、自身のYouTubeチャンネルで「4年経ったとき45歳。大本命じゃないですか。普通に客観的に言って」と発言。引き続き、政界に身を置き続ける考えとともに、強気な姿勢を見せていた。そんな石丸氏が、9