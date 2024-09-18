パワハラなどの疑惑に揺れる兵庫県の斎藤元彦知事。あす、県議会に知事への不信任決議案が出され、可決される見通しで、一連の問題は大きな山場を迎えます。兵庫県 斎藤元彦 知事「県政の歩みを止めずに進めていくことが厳しい状況でありますけども、私としての責任の果たし方」きょう午後、進退を問う報道関係者に、変わらず続投の意欲を示した斎藤元彦知事。さらに…兵庫県 斎藤元彦 知事「不信任決議案が提