サッカー元日本代表の稲本潤一（現・南葛SC所属）が18日、自身のインスタグラムを更新し「本日45歳になりました」と報告した。【写真】仲良くピース！妻・田中美保＆わが子との“家族4ショット”公開の稲本潤一投稿では、妻でモデル・田中美保（41）＆5歳、3歳のわが子との家族4ショットなどを添え、「今後ともよろしくお願いします」とあいさつした。コメント欄には「おめでとう！」「まだまだカッコよいイナさんを応援し続