緩くウェーブのかかった黒髪に、真っ白のショート丈スーツ姿で登場したのは、元欅坂46・平手友梨奈だ。わずか10秒間の動画には「next project coming soon…」の文字が――。9月14日、新YouTubeチャンネルを開設した平手。4日間でチャンネル登録者数は約22.4万人にものぼるほど注目の高さがうかがえる。平手といえば、2020年に欅坂46を電撃脱退すると、2022年、韓国の大手事務所・HYBEの日本本社傘下である「NAECO」に移籍した