◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-DeNA（18日、東京ドーム）巨人は初回、先頭バッターの丸佳浩選手がホームランを放ち、先制しました。丸選手はDeNA先発のジャクソン投手の4球目、151キロのストレートをとらえるとライトスタンドへ第14号アーチ。今季3度目となる先頭打者ホームランとなりました。巨人は引き分け以上でマジック点灯となるこの試合、優勝マジック点灯へ向け好発進です。