気象台は、午後6時28分に、大雨警報（浸水害）を水戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・水戸市に発表北部では、18日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■水戸市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量35mm