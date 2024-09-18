パク・ミンハが、ムン・メイスンと再会した。パク・ミンハは16日、自身のSNSを通じて、最近韓国を訪問したムン・メイスンと一緒に撮った写真を公開した。写真とともに「私たちの物語は続きます。期待してください」というコメントで注目を集めた。また、4兄妹のパク・ミンハは同様に4兄妹のムン・メイスン家族と一堂に会し、動画を撮りながら絆を深めた。過去に“レジェンド子役俳優”と呼ばれたムン・メイスンは、カナダで学生時