埼玉県川口市の東北道下りで軽乗用車が燃えました。けがをした人はいませんでした。18日午前8時半ごろ、川口市の東北道下りで「車から火が出た」と110番通報がありました。消防によりますと、軽乗用車から火が出て消防車など10台が出動し、約1時間後に消し止められました。けがをした人はいませんでした。警察と消防は火が出た詳しい原因を調べています。