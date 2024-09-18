東京株式市場で8月上旬に株価が急落した際、少額投資非課税制度（NISA）の利用者は株式を大幅に買い越していたことが18日、日本証券業協会の集計で分かった。日証協は荒い相場にも「個人はおおむね冷静だった」と分析している。日経平均株価は8月2日、前日比2216円急落。週明けの5日には過去最大の下げ幅となる4451円安、6日は3217円の急上昇と激しい値動きを見せた。日証協がまとめた証券会社9社のデータによると、この3営