自民党総裁選をめぐり、候補者である高市経済安保担当大臣側に“文書郵送のルール違反があった”と指摘されている問題で、高市氏側は18日、会見を開き「ルール違反は犯していない」と訴えました。この問題は「金のかからない総裁選」を目指すため、自民党の選挙管理委員会が告示前であっても党員らへの文書の郵送を禁止することなどを決めた後、高市氏の政策を記した印刷物が党員らに届いていたものです。高市氏は、印刷物はルール