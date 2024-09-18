北海道の知床沖で観光船が沈没した事故で急展開です。18日、運航会社の桂田社長が逮捕されました。沈没から約2年半、なぜこれほど時間がかかったのでしょうか。裏口に付けられた車から現れました。車から降りると、駆け足で建物の中へ。北海道の網走海上保安署に入った「知床遊覧船」の社長・桂田精一容疑者（61）です。第1管区海上保安本部「本日午前9時37分、『KAZU1』の運航会社取締役である被疑者・桂田精一を業務上過失往