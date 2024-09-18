福岡県太宰府市で18日、最高気温が37・5度と35度以上の猛暑日となり、年間の猛暑日が計60日になった。1年のうち約2カ月が猛暑日という計算になる。太宰府市では、それまで国内最多記録だった群馬県桐生市の計46日（2023年）を5日に更新した後も、猛暑日が続いている。【写真】打ち水でぬれた太宰府天満宮の参道を歩く人たち気象庁によると、9月の猛暑日数でも福岡県久留米市、大分県日田市と並んで計14日となり、10年に群馬県