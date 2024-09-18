台風から離れた関東甲信では、午後からゲリラ豪雨が発生しています。東日本や西日本ではあすにかけ、天気の急変に注意が必要です。午後2時ごろ、一帯が白く霞むほど激しい雨が降った水戸市。午後には関東各地で天気が一変しました。記者「午後2時の埼玉県秩父市です。雷とともにすごく強い雨が降り始めました。風もかなり強いです」埼玉県秩父市では、午後2時37分までの1時間に42.5ミリの激しい雨を観測。排水溝の水が溢れ、農園の