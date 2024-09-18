バレーボール女子元日本代表の栗原恵さんが１８日、自身のＳＮＳで結婚と妊娠したことを発表した。お相手はモデル兼フォトグラファーのＫｏｕｋｉさん。オフショルダーの白いドレスを着た栗原さんがＫｏｕｋｉさんと見つめ合う写真とともに報告した。全文は次の通り。「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします。お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います。また、お腹には新しい命を授か