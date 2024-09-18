日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズは9月17日、「NISMO」ブランド誕生40周年を祝う記念式典を開催した。レセプションには長谷見昌弘、星野一義の両レジェンドのほか、マッチこと近藤真彦氏やトヨタ自動車会長の豊田章男氏らも祝福に駆けつけた。日産グローバル本社(横浜市)で開催されたNISMO40周年記念式典の様子。壇上は左が日産自動車の内田誠社長、右がトヨタ自動車の豊田章男会長(本稿の写真は撮影：原アキラ)