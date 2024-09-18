能登半島地震で通行止めが続いていた輪島市中心部と門前地区を結ぶ国道249号「中屋トンネル」。来週、一車線で通行が再開するのを前に、地元住民向けの説明会が開かれました。輪島市門前町の公民館では、元日の地震以降、通行止めが続いていた国道249号「中屋トンネル」が来週から片側交互通行が可能になる前に住民説明会が開かれました。 輪島市中心部と門前地区を結ぶ全長1.3キロメートルの「中屋トンネル」は地震の影