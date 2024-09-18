aikoが、9月20日21時放送の『さんまのまんま 40年目もさんまの季節がやってきたSP』（カンテレ・フジテレビ系）に出演。さんまとテレビ初共演を果たし「幸せ」と連発するなど“さんま愛”が止まらない姿を披露するほか、収録後は「家帰ったら、知恵熱が出ると思います。神様なので…本当に幸せでした」と語っている。【写真】さんま＆永野との共演に爆笑するaikoさんまとテレビで会うのは初めてというaiko。まんまＴシャツにま