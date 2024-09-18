あす9月19日放送の『ダウンタウンDX』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜22時）は、「仲良し2ショット芸能人大集合」と題し、仲良し芸能人がコンビでスタジオに集結。伊藤俊介（オズワルド）＆永瀬廉（King ＆ Prince）、金田朋子＆森渉、加納虹輝＆古俣聖、城田優＆米本学仁、重盛さと美＆礒部希帆、森田哲矢（さらば青春の光）＆山添寛（相席スタート）がゲスト出演し、意外なプライベートを明かしていく。【写真】離婚した