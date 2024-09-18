2019年の2月より、無期限の活動休止をしていたが、6月25日20時に突如、活動再開を告げた歌手の西野カナが、18日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露するとファンから多くの反響が集まった。【写真】西野カナ、激変ショットドレス＆テニスウェア姿も（3枚）活動再開を報告して以降、度々近影を披露し話題を集めている西野。昨日17日には「EP『Love Again』いよいよ明日リリースです。本日24時から、配信で全ての収