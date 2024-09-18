【モデルプレス＝2024/09/18】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2024」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、津田塾大学3年の山野光希（やまの・みつき）さんをピックアップする。【写真】今年度のお台場で一番輝いた美女＆イケメン大学生◆「MISS CIRCLE CONTEST」（ミスサー）とは？「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）と