和楽器バンドが10月9日にリリースするベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』初回限定Document盤に収録される“レコーディングBEHIND THE SCENE”ダイジェスト映像を公開した。◆ダイジェスト映像レコーディングBEHIND THE SCENEは、同ベストアルバムの制作レコーディングに密着したもの。和楽器バンドの制作における全ディレクションを担っているギター＆ボーカルの町屋を中心に、どこまで細部にこだわり音が