被災建物の自費解体を加速させます。馳知事は、被災者が一時的に負担する自費解体の費用について金融機関から借りる際の利子を県で負担する考えを示しました。自費解体は被災者自らが業者に依頼して費用を支払い、その後、市町から払い戻しを受けるものです。県が推進していますが、9月9日現在で、解体の完了数3688棟に対し、自費解体は502棟と13％ほどに留まっています。18日の県議会一般質問で、平蔵 豊志 県議から自費解体を利