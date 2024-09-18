自身のXで公表バレーボール元女子日本代表の栗原恵さんが自身のXを更新し、結婚と妊娠を公表した。お相手はモデル・フォトグラファーとして活躍するKoukiさん。栗原さんは「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします。お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います」と報告。その上で「また、お腹には新しい命を授かることができました。安定期に入りましたので、喜びと共にご報告させていただ