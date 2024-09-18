ポケモンアニメ「POKETOON」新シリーズが、本日9⽉18⽇18時よりポケモン公式YouTubeチャンネルにて8週連続で公開される。これにあわせて、キービジュアルとタイアップソング情報が発表された。【写真】藤原大祐、梟noteらがエンディング楽曲を担当「POKETOON」シリーズは、各作品ごとに1匹のポケモンにスポットを当てることで、その魅力を最大限に引き出しながら、同シリーズならではのオリジナルストーリーと多彩