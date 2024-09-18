◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）ＮＰＢは１８、１９日の公式戦で、審判員ユニフォームの広告スポンサーを務める日本生命保険相互会社が取り組む「がん検診受診勧奨活動」に協力し、パ両リーグの公式戦で審判員がピンク色のユニホームを着用することを発表した。この日、巨人ーＤｅＮＡ戦が行われた東京ドームでは、マスクもピンクで揃えた審判団が登場。各球場でも、ピンク色のウェアに身を包んだ