◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神・村上頌樹投手が“超スロー”な立ち上がりを見せた。初回、先頭・岡林に“計測不能”の超スローボールを投げた。２球目で二ゴロに打ち取ると、２番・福永の初球も同様。３番・カリステにも初球から計測不能な遅球を投じた。今季、要所で超スローボールを投げる右腕だが、まさかの“３連投”。スタンドからはどよめきの声が上がった。