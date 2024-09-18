モトローラ・モビリティ・ジャパンは、折りたたみ式のスマートフォン「motorola razr 50」を、国内各チャネルで9月27日に発売します。   3.6インチの大型アウトディスプレイを搭載し、背面にはヴィーガンレザーを採用するなど、美しさと機能性を兼ね備えています。SIMロックフリーで使用できます。 ↑自由な角度でスマートフォンを自立させられます   記事のポイント 「折りたたんだ状態でも快適にいろいろできる」一台