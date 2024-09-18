《この度、京online先行チケット抽選販売にて10月3日公演の通常指定席にて定員を超えるチケット枚数を当選とし、販売をしていることが判明いたしました。本先行における販売可能数の確認が不十分であったことが原因です。お客様、sukekiyo様、所属事務所様には多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます》9月17日、ミュージシャンのライブチケットなどを販売するサイト「TicketTown」から、購入者に対して、謝罪の