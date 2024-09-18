◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神が難攻不落の高橋宏から先取点を挙げた。０―０の２回、１死から佐藤輝が右翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く前川が中前へはじき返し、佐藤輝が生還した。中日・高橋宏は今季、バンテリンＤで防御率０・５７。本拠地で異次元の投球を見せている右腕から先手を取った。