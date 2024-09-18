◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が先発する１９日・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）へ向けて本拠地で最終調整を行った。中６日で上がるマウンド。前回１２日・広島戦（マツダ）は６回５安打無失点で白星を飾り、首位攻防３連戦３連勝に貢献した。現在自身２連勝中で、２戦１３イニングを無失点。過去２年も記録した自己最多タイの１２勝目を目指す一戦にもなる。優勝マジックについ