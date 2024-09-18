吉本新喜劇の女優・小寺真理（３３）が１８日までに自身のＳＮＳを更新し、ショーパン姿から美脚ショットを公開した。小寺は、ノースリーブのトップスに白のショートパンツ姿で、スラリとした美脚を惜しげもなく披露。「後ろがリボンになってるショートパンツです」とポイントをコメントした。この投稿には「可愛いショートパンツやねんなー着こなしの女王」「めっちゃ可愛い」「美脚に目がいってしまいます」「これはたま